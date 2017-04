Tenemos bombas para acabar con el mundo entero: Norcorea

El delegado especial de Corea del Norte en Occidente declaró que el país está preparado para una guerra con armas nucleares y termonucleares, las cuales podrían acabar con el mundo entero.

“Corea está perfectamente preparada con armas nucleares y termonucleares. Tenemos la bomba H, claro que EU tiene muchos más misiles que Corea, pero no es cuestión de cantidad, sino que es cuestión de la potencia de detonación. Con tres o cuatro de ellas es suficiente para acabar con el mundo entero”, declaró al portal Infobae, Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez, el español que trabaja con dicho país desde el 2002.

Aseguró que Norcorea está lista para enfrentarse con Estados Unidos, ya que “Corea no va a ser como Siria, Afganistan o Libia, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y no dudará en responder su es atacado por un solo misil”.

Además, apuntó que continuarán con las pruebas de misiles nucleares intercontinentales pese a las críticas.

Sobre la forma de vida en ese país, señaló que “Es un sistema socialista donde el pueblo tiene el control de los medios de producción. El pueblo realmente es dueño de su destino. No existen alquileres o hipotecas, el gobierno le da la casa al pueblo, la sanidad, la universidad también es pública y gratuita. La gente tiene una vida básica asegurada con dignidad. Se vive de forma muy tranquila, no hay conflictos sociales, no tenemos gente durmiendo en la calle. Es otro estilo de vida en el que todos trabajamos en una gran cooperativa”.

