“En mí sí puedes confiar. Veracruz vamos para adelante”, aseguraba el ex gobernador, Javier Duarte, durante su campaña para gobernar el estado en 2010, ahora está detenido en Guatemala y es investigado por presuntamente desviar más de 35 mil millones de pesos del erario durante su administración.

En varios spots publicitarios, el mandatario señala tener conocimiento de las necesidades de los veracruzanos, por lo que pueden confiar en él; además muestra un gran acercamiento con la ciudadanía.

En uno de estos, el ex funcionario promete que pondrá al estado “en el lugar que se merece”, y promete que buscará dar mayores oportunidades de empleo a los jóvenes.

“Quiero que me sigan los veracruzanos que están buscando mejores oportunidades de empleo, los jóvenes que quieren un mejor futuro. Que me sigan las mujeres que quieran un mejor Veracruz para sus hijos. Que me sigan todos los veracruzanos que quieran ver a nuestro estado en el lugar que se merece. No se vale pedirle a la gente que te acompañe, que te siga, que vote por ti si no sabes a dónde vas, y eso yo lo tengo muy claro. Veracruz, ¡vamos para adelante!”, declara en un spot publicitario en 2010.