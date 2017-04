Reino Unido alerta por secuestros, cocodrilos, comida y hasta por baches en México

El gobierno de Reino Unido alertó a los ciudadanos que piensen viajar a México sobre los riesgos de sufrir violencia, fraude y acoso sexual en nuestro país.

A través de su página de internet recomendó a sus connacionales no vestir ostentosamente ni llevar joyas, tener cuidado con los policías y carteristas en algunas zonas, no comer en sitios desconocidos ya que pueden sedarlos y robarles sus pertenencias, así como conducir con las puertas cerradas y ventanas arriba, y en caso de un intento de secuestro, no resistirse.

“Esté alerta de delitos violentos como el robo, asalto y secuestro en vehículos en ciertas partes de México. Usted debe tener especial cuidado para evitar ser víctima de la violencia relacionada grupos criminales”, precisó el gobierno británico.

Apuntó que la violencia relacionada con el narcotráfico y por motivos políticos ha incrementado en los últimos años en territorio mexicano, principalmente en los estados de Guerrero y Ciudad de México.

Recomendó ser extremadamente cuidadosos en Tijuana, Baja California, y evitar cualquier viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que desde 1990 encendió alertas a nivel internacional por su alto índice de feminicidios.

“Enfrentamientos armados entre las fuerzas del Estado y los cárteles pueden ocurrir en cualquier momento y sin advertencia”, remarcó Reino Unido.

Tabasco y Veracruz son los focos rojos en el oriente del país, mientras que las alertas para el sur y en la costa del Pacífico se encuentran en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nayarit debido al constante enfrentamiento entre cárteles.

Atentados en Quintana Roo

Reino Unido también recordó el tiroteo registrado el pasado 16 de enero en un club nocturno de Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde fallecieron cinco turistas extranjeros, además del ataque a un centro de seguridad de Cancún ocurrido un día después.

“Hubo incidentes de tiroteo en un club nocturno de Playa del Carmen el 16 de enero y en la fiscalía estatal en el centro de Cancún el 17 de enero de 2017. Hubo otros dos tiroteos en el centro de Cancún el 14 de marzo de 2017. Actualmente hay una mayor presencia policial en el Cancún, incluyendo en la zona hotelera. La situación en la zona hotelera es tranquila, pero usted debe seguir el consejo de las autoridades locales y su tour operador”, destaca en su página oficial.

