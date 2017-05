Kings of Leon confirma concierto en la CDMX

La banda de rock Kings of Leon anunció que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

La agrupación recién lanzó su séptimo álbum en estudio titulado WALLS (We Are Like Love Songs) y en enero arrancó su gira internacional.

La banda oriunda de Nashville regresará a México luego de su presentación en el festival Live Out! de Monterrey del año pasado.

El concierto que ofrecerán los hermanos y primo Followill tendrá como invitados especiales a Dawes.

Preventa

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex comenzará los días 8 y 9 de mayo, un día después arrancará laventa general.

Los precios son de 450, 880, mil 380 y mil 980 pesos.

Contenido relacionado: