​Ni una menos: Las mujeres en México viven con miedo

Esta última protesta se produce tras el asesinato de un estudiante de 22 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, Lesby Berlin Osorio, que fue estrangulada con un cable telefónico el miércoles por la noche.

El caso de Osorio causó más indignación después de que la Fiscalía publicó en Twitter que su asesinato podría haber sido el resultado de su estilo de vida, incluyendo el consumo de alcohol y la cohabitación con su novio.

Una manifestante en la marcha del viernes se opuso a la implicación de que las mujeres pueden ser responsables de la violencia contra ellos, diciendo: “He oído a mis tías – mi propia familia – me dicen muchas veces que debo vestir de una manera para no llamar la atención o no estar en las calles por la noche, y entiendo que hay mucha inseguridad, pero no debería ser así “.

El hashtag #SiMeMatan que ha sido omnipresente en las redes sociales, fue visto en la marcha para protestar por los altos índices de violencia de género en México. Según un informe de 2011, al entrevistar a 24 millones de mujeres en las relaciones, el 44,9% había experimentado violencia de su pareja.Ruptly