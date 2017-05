VIDEO: Julio César Chávez Jr. pide perdón a la afición mexicana

Después de que Julio César Chávez Junior perdiera por decisión unánime ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas, Nevada, el pugilista nacido en Culiacán, Sinaloa pidió disculpas a la afición mexicana por su actuación.

“Una disculpa a la gente mexicana, no se pudo. ‘Canelo’ es muy buen boxeador, no tengo pretexto, los cinco años de no pelear me restaron un poco de fortaleza; quería ganar la pelea; pero el cuerpo a veces no reacciona, simplemente me ganó, fue más rápido”, detalló al finalizar la pelea en entrevista para ESPN.

De igual forma, Chávez mencionó que la velocidad y la distancia fueron clave en el encuentro, debido a que no estaba acostumbrado al estilo de Nacho Beristáin y aseguró que a pesar de la derrota se seguirá preparando de cara a su siguiente pelea, misma que se realizará en este 2017.

“Quise boxearlo, pero Canelo se fue a las cuerdas y necesitaba tirar más golpes. Si hubiera sido atacado más, hubiera contragolpearlo un poco más. Nacho me dijo que hiciera eso, pero la estrategia no funcionó. La velocidad y la distancia fueron clave”, finalizó.

