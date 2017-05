Feministas guatemaltecas homenajean a menores muertas en incendio en correccional

Al grito “las niñas no se queman, no se violan, no se matan”, el movimiento feminista guatemalteco rindió hoy un homenaje a 41 adolescentes muertas tras un incendio registrado el pasado 8 de marzo en el correccional Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Una veintena de dirigentes de estas organizaciones se concentraron en la Plaza de la Constitución para demandar justicia por el fallecimiento de las menores y también por la de Brenda Domínguez, quien murió el pasado 29 de abril tras ser arrollada tres días antes junto a otros 12 alumnos por el conductor de un vehículo.