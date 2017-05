Se “mocha” comercio informal en el Chivas-Atlas durante operativo de seguridad

Parte del operativo de seguridad que se implementó en los alrededores del Estadio Chivas para el juego de Vuelta de los Cuartos de Final entre Guadalajara y Atlas, terminó por afectar a algunos vendedores que tuvieron que salir de las inmediaciones para poder trabajar.

Inspectores del municipio de Zapopan, Jalisco, se dieron a la tarea de quitar a los vendedores que no tenían permiso del Club Guadalajara para vender en las cercanías del inmueble rojiblanco.

Una señora que vendía pañuelos, pulseras y rosarios de ambos equipos fue la principal víctima de los inspectores a quienes tuvo que darle algunos de sus productos a la autoridades para que no se llevaran todos sus artículos.

“Como no vendo producto oficial no tengo autorización para estar aquí, pero yo necesito tener dinero para vivir y por eso vine a vender aquí, pero ya me quitaron”, mencionó la vendedora.

La mujer que era acompañada por su hija reveló que tuvo que obsequiar siete pañuelos de Chivas y de Atlas, para que no se llevaran todo su producto y no se fuera detenida.

“Podría decir que se pusieron buena onda conmigo. Como no me les puse al ‘brinco’ pues sólo me pidieron algunos de mis artículos como mordida. Si yo me hubiera puesto al tú por tú, se hubieran llevado todo y ahí si hubiera perdido más de cinco mil pesos”.

Luego de que tuvo que darles parte de sus artículos, los inspectores le dieron su respectiva multa a la señora únicamente como de manera simbólica.

“La multa que me dieron sólo es para que sus jefes en la oficina vean que si están trabajando como deben y ya ellos presentan el original del papel con los pañuelos que les tuve que dar”.

Los inspectores también intentaron detener a los vendedores de Tejuino, una bebida típica de Jalisco, pero estos alcanzaron a escapar de las autoridades y ya no fueron multados.

