Acuerdan empujar pronto aumento al salario mínimo

Para abordar el tema del salario mínimo, este lunes se reunieron el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Ambos funcionarios acordaron empujar un pronto aumento al salario mínimo, para lo cual buscarán consensos con el sector empresarial y sindical.

No obstante, no detallaron ni montos del posible incremento ni fechas de cuándo podría decretarse; en ese sentido Navarrete Prida dijo que el aumento no es una situación de emergencia.

Acordamos revisar a detalle la #AgendaLaboral y en los próximos días volvernos a reunir para analizar la propuesta de incremento al #Salario pic.twitter.com/UoaM5lml0k — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) May 15, 2017

Mancera y Navarrete acordaron otra reunión para la próxima semana para avanzar en la ruta de la política de recuperación salarial.

A decir de Mancera, las condiciones son propicias para dar un incremento al salario mínimo, además de que hay disposición para ello por parte de empresarios.

El 1 de mayo, el mandatario capitalino propuso aumentar el salario mínimo a 92.41 pesos, monto que alcanzaría para cubrir, al menos, la canasta alimentaria que calcula el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).