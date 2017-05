Delfina Gómez asignó 32 mdp a presidente municipal Higinio Martínez

La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, fue señalada por la asignación de más de 32 millones de pesos a familiares de su padrino político y mentor, Higinio Martínez Miranda, actual presidente municipal de Texcoco.

A través de información obtenida en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, se constató que la morenista asignó 17 contratos de obra pública a las empresas “Ingeniería, Terracería y Carreteros ITCA SA de CV” y a “Grupo VAZMI SA de CV”, ambas administradas por Jorge Luis Vázquez Reyes, primo del actual edil de Texcoco, Higinio Martínez, por un monto que asciende a los 32 millones 474 mil 271 pesos.

Jorge Luis Vázquez Reyes es yerno de Agustín Miranda Meneses, tío del actual edil de Texcoco, Higinio Martínez, y quien fue secretario de Seguridad Pública Municipal de dicha entidad durante la alcaldía de Delfina Gómez.

Según por la información publicada hoy por El Universal, durante la administración de la hoy candidata a la gubernatura del Estado de México (2013 – 2015) se firmaron 17 obras de manera directa y sin proceso de elección abiertos a otras empresas, de esta manera fueron asignados 12 contratos para Grupo VAZMI y 5 para ITCA, con costos que varían desde los 500 mil pesos hasta los 4.8 millones de pesos por obra.

Ambas empresas, ITCA y Grupo VAZMI tienen su dirección domiciliaria en la calle Barranquilla #34-A, en la colonia San Pedro, en el municipio de Texcoco, sin embargo, los vecinos de dicha vivienda señalaron que no existe ninguna empresa ubicada en ese domicilio, la cual cuenta con alambre de púas y una cerca electrificada y un pequeño local en la planta baja.

Hasta el momento, Delfina Gómez no ha dado a conocer su postura sobre dichos contratos, debido a que, según su equipo de campaña, es una guerra sucia en su contra.

Cabe destacar que, el pasado 22 de abril, la morenista rechazó cualquier señalamiento sobre el tema y aseguró que no se trató ningún contrato con su familia ni con ex funcionarios.

“Nadie de mi familia se dedica a la construcción, mis hermanos son maestros, por lo que no hay ningún conflicto de interés”, afirmó.

Finalmente, sobre su relación con el ex jefe de la policía, administrador único de las empresas contratadas, también señaló que no hay ningún conflicto de interés, señalando que su administración fue de las más auditadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

“La OSFEM realizó cuatro auditorias y no se hizo ninguna observación, no hay nada que observar, por lo que no se encontraron irregularidades durante mi gestión”, aseguró.