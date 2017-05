Un disparo en la cabeza,  no le impide dar clases

Jean Pierre Barrera es profesor en una primaria. No es cualquier docente: él recibió un disparo en la cabeza, durante una pelea en la que nada tenía que ver. Su vida quedó atada a una silla de ruedas, pues el proyectil le afectó ambos hemisferios cerebrales.

Todos los días comparte sus conocimientos a alumnos de quinto grado de la Escuela Miguel Bernal.

“El daño era muy profundo, porque a mí me dañó los dos hemisferios, el cognitivo no me dañó, mi memoria a corto y alargo plazo, mi lenguaje está, pero sí toda la motricidad gruesa y fina, me la dañó”, relata a UnoTv después de terminar su jornada docente.