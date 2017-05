La nominación a la candidatura ha sido lo más difícil: Juan Zepeda

El perredista Juan Zepeda Hernández tuvo un repunte en las encuestas en la carrera por la gubernatura del Estado de México, pero reconoció que no se puede confiar.

En un restaurante de Nezahualcóyotl donde habitualmente realiza conferencias de prensa, el candidato habló con Publimetro sobre los pormenores de su campaña y los momentos más representativos.

¿Cuál ha sido el día más difícil de la campaña?

–Fue la misma nominación que ya cuento como campaña. Sin duda impacta, porque se contaminó mucho, estaba ahí como el freno no me podía soltar. Confrontó al partido, eso hay que decirlo, como que no confiaban mucho en mí. Imagínate querían impulsar una alianza con el PAN, donde quien sonaba era Josefina (Vázquez Mota), o con la izquierda, y quien sonaba era (Alejandro) Encinas, y de repente ponen en la mesa el nombre de Juan Zepeda, nada que ver, nada que competir, ellos son pesos pesados, ¿no? Uno iba por su tercera candidatura a gobernador, otra con una campaña a la presidencia de la República y de repente surge un desconocido; fue muy difícil, fue muy tenso de verdad, muy desgastante. Ya formalmente en la campaña, muy tranquilo, mucho trabajo y mucha propuesta.

Después del repunte en las encuestas ¿cómo te has sentido, qué ha sido lo más fácil?

–Muy entusiasmado. Prácticamente si en la mitad de campaña logramos subir esto que nadie lo esperaba, que nadie se lo imaginaba, nos queda un mes más prácticamente, creo que podemos hacer lo mismo, duplicar. Entonces, créanmelo, yo se los dije, vengo a ganar esta elección, yo me conozco, conozco al PRD, a mí no me gusta simular, conozco a los compañeros están motivados que soy de cantera, que soy un perredista 100% y eso los motiva,

¿Cuáles han sido los reclamos que no esperabas hacia ti?

–Fíjate que muy particularmente a Juan Zepeda ninguno, pero sí a la figura que represento como político que va a pedir el voto y que no es distinto de lo que le hacen a todos los políticos cuando salimos en campaña, pero además con justa razón. Hay un total desprestigio de los políticos, sea quien sea, del partido que sea, llámale como le llamen, que nada más salimos en estos momentos cuando queremos el voto y es justo ese reclamo, fuera de eso no he tenido un reclamo de manera personal o de mi gestión.

Te dices fanático del futbol ¿Qué pasaría si pese al avance en la encuestas… te pasa lo que al Cruz Azul?

–Hay que estar siempre con mucha serenidad, un error lo podemos cometer en el momento menos indicado. Es cierto, el cruzazulearla se puede dar en cualquier momento, hay que ser muy objetivo, no entrar en la demencia de yo ya lo resolví. Por eso hay que pelear día a día, luchar, esforzarse y ser muy sereno, muy sensato, no empezar a desquiciarse; esto no se acaba hasta que se acaba. También como decían, en el futbol hasta el último minuto tiene 60 segundos (…) hay que esforzarse hasta el 4 de junio, hasta las seis de la tarde que cierren las urnas estaré haciendo el último esfuerzo.

¿Qué seguiría si no ganas la elección?

–Que hay vida después del 4 de junio y que la lucha no se termina en una elección. Siempre uno tiene que luchar de manera permanente, sino se da un resultado ahí seguirán las demandas. ahí seguirán las condiciones que hoy vive mucha gente con total desventaja; pobreza, marginación y que siempre habrá por qué luchar.

¿Si los votos te favorecieran, invitarías a tu equipo a alguno de los cinco contendientes?

– No, tenemos que definir que somos proyectos totalmente distintos y que más bien que Dios los bendiga, que Dios también les ayude a ellos y el que el 4 de junio tiene que llegar con un proyecto de Gobierno auténtico. No, no los invitaría, son proyectos totalmente antagónicos.



Zepeda fuera del ‘cuarto de guerra’

¿Cómo fue la preparación para el segundo debate?

–En mi vida he participado en muchos debates cada rato, bueno en el PRD imagínate que no habré discutido. Mi preparación es esto, esto es un debate, cuando me cuestionan y que tengo que contestar y que viene otra pregunta para tratar de ponerme en aprietos con lo que acabo de contestar. La mejor preparación es una conferencia de prensa, a mí me prepara más que mi cuarto de guerra. Ustedes son mis sparrings sin que se den cuenta.

¿Haz hecho alguna promesa religiosa en relación a tu campaña?

–Sí, cuando era inminente que yo iba a ser el candidato del PRD, fui a la parroquia de mi colonia, ya estaba el escándalo de Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz), creo que ya estaba prófugo y como soy hombre de fe hice oración. Ahí en la capilla del santísimo dije ‘señor, si esta candidatura es realmente para poder yo, como me ha caracterizado mi carrera política, ayudarle a la gente ayúdame, pero si va a ser para terminar como estos gobernadores que andan acusados de corrupción o andan prófugos, tampoco me permitas eso’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: