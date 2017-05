VIDEO: Tenista realiza lagartijas en plena competencia

Vaya momento el que se vivió durante los Octavos de final del torneo de Kurume, cuando la tenista japonesa Rika Fujirawa sorprendió a propios y extraños al realizar lagartijas en pleno partido.

Desafortunadamente para la nipona dicho “ritual” realizado durante cada set no fue del todo favorecedor, debido a que cayó 6-1 y 6-3 ante la inglesa Laura Robson.

Rika Fujiwara was playing Laura Robson in $60k Kurume R16 today and her routine between points was… quite unusual. 👀 (📽️ via HuHu 👍🏼) pic.twitter.com/XlLxaqWxHc

Ante esta situación, la tenista inglesa bromeó en redes sociales y destacó la buena condición de su rival; “Honestamente, ha hecho más flexiones en el segundo set que yo en el último año”.

@CoCoVandey Honestly she did more push-ups in the second set than I've done in the last year.

— Laura Robson (@laurarobson5) May 18, 2017