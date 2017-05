Flynn no comparecerá ante el Senado de EU para aclarar injerencia rusa

El ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, usará sus derechos de la Quinta Enmienda y no cumplirá con una cita del Comité de Inteligencia del Senado para aclarar vínculos entre miembros de la campaña del presidente Donald Trump y Rusia.

El ex funcionario estadounidense rechazará la citación del panel de inteligencia del Senado, a cargo de la investigación rusa, para entregar documentos, dijo una fuente a la agencia The Associated Press.

La decisión de Flynn se conoce menos de dos semanas después de que la comisión citó a comparecer el ex funcionario para que explicara la posible injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales.

Los expertos legales han dicho que era improbable que el ex consejero de Seguridad entregara documentos personales sin conseguir inmunidad porque estaría dejando de lado algunas de sus protecciones constitucionales al hacerlo, pues en ocasiones pasadas ya la había solicitado por el “injusto proceso judicial”.

La investigación de la comisión senatorial es una de varias indagaciones iniciadas en el Congreso para determinar una posible colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. Flynn también es blanco de otras investigaciones congresuales, así como del FBI en un caso federal por separado en Virginia por contraespionaje. (Con información de AP)

