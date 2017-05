Mhoni Vidente: los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Este viernes vas a estar saturado con muchos compromisos personales y de trabajo, trata de tomarlo con calma y no acelerarte, organiza más tu tiempo para que puedas cumplir con todas tus obligaciones. Tu mejor día será el 26 de mayo, pues estará lleno de energía positiva y buenas noticias, se te van a acercar para hablarte de un proyecto nuevo de trabajo, recuerda no platicar tus planes o metas para que no te las salen. Te busca un amor de fuera para conocerte o invitarte de viaje. Te compras ropa nueva o cambias de look, recuerda que a tu signo siempre le gusta verse bien. Va ser un fin de semana de muchas fiestas, pero recuerda no excederte con el alcohol. Tendrás un golpe de suerte el domingo si te vistes con los colores rojo o blanco, procura jugar a la lotería con los números 03, 29 y 00.

TAURO

Viernes muchos problemas en tu trabajo o con personas que están cerca de ti, no discutas y trata de no tomar decisiones que las que te vayas arrepentir. Es momento de empezar un negocio con tu familia que te pueda ayudar a salir adelante. Te invitan a una boda este fin de semana, trata de no tomar mucho alcohol y divertirte sanamente. Arreglas tu carro o le cambias una llanta. Además haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. En el amor serán unos días en los que estarás muy feliz y divertido con tu pareja. A los Tauro que están solteros conocerán a personas muy compatibles, sobre todo en el aspecto pasional. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 18, el día 27 de mayo, así que trata de darte baños de agua bendita con flores blancas para que tu energía positiva se multiplique.

GÉMINIS

Fin de semana de sorpresas y regalos, cerca de tu cumpleaños siempre vas a estar rodeado de personas que te quieren, te espera una fiesta el viernes. Tendrás un golpe de suerte el 27 de mayo con los números 04, 33 y 18. Usa color amarrillo. Trata de no pelear con tu pareja. Tú eres el gemelo y eso hace que tu mente siempre esté a la defensiva. Tú tranquilo y disfruta. Te invitan el sábado a un día de campo o de viaje. Realizas los pagos de una tarjeta de crédito. Sigues con el ejercicio y te pones a dieta, eso te va a ayudar a mantenerte de lo mejor. Recuerda que el domingo tendrás una reunión con tu familia y será para celebrar a alguien cercano y tu cumpleaños. Te compras un reloj. Eres muy simpático y eso hace que se enamoren de ti muy rápido, especialmente los signos de Piscis y Aries.

CÁNCER

Viernes de buenas noticias en cuestión laboral o de proyectos nuevos, este fin de semana va ser de suerte para tu signo así que aprovéchalo para emprender lo que deseas. Te llega dinero extra por cuestión de un bono o pago de vacaciones. Te busca un amor de fuera que hablará de una relación formal. Los cáncer solteros tendrán unos días de mucha diversión y de conocer personas más compatibles. Arreglas tu casa o decides pintarla, te regalan un perfume. Te busca tu mami para que vayas a visitarla o para ir con tus abuelitos, recuerda no alejarte tanto de tu familia. Cuídate de dolores de estómago o intestino, y trata de no comer tanto. Tendrás un golpe de suerte el día 28 de mayo con los números 00, 32 y 17. Trata de no estar platicando lo que te dicen los demás para no verte envuelto en chismes.

LEO

Este viernes tendrás muy buena suerte en cuestiones amorosas, prepárate porque tendrás pareja formal, además te buscará un viejo amor del pasado, pero procura cerrar bien ese círculo para poder, por fin, avanzar en tu vida. Realizas unos pagos atrasados de tus tarjetas de crédito; recuerda que a tu signo le gusta mucho gastar y no pagar, así que trata de comprar sólo lo que necesites y pagar de contado. Te llega la invitación a un cumpleaños o para salir de antro en este fin de semana, decides meterte a un curso de natación o hacer más deporte los fines de semana. Ten mucho cuidado con los dolores de cabeza o espalda, aliméntate bien y procura no hacer grandes esfuerzos. Compras ropa para una boda. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar el día 27 de mayo con los números 09, 33 y 21.

VIRGO

Este 26 de mayo será un día especial para ti, porque al fin se va a terminar esa mala racha que te perseguía. Empiezas a avanzar en tu vida laboral, pero trata de ya no ser tan confiado y no platicar los planes que tienes o cuanto ganas, recuerda que sólo deben saber de ti lo necesario para no ser blanco de críticas, envidias o chismes. Recibes una invitación a salir de viaje para ver a unos familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 33 y 12. Procura usar los colores blanco y naranja. Cambias de lugar los muebles de tu casa para renovar la energía. El domingo estarás en paz y convivirás con tus seres queridos. No pierdas tu tiempo, empieza a pensar en tomar un curso de ventas o administración. Ese amor del pasado te va buscar para volver. Cuídate de la rodilla o pierna.

LIBRA

Fin de semana con muy buenas energías a tu alrededor, recuerda amigo Libra que para que tú seas feliz y estés mejor, no debes preocuparte por situaciones que no puedas controlar. En cuestión amorosa, a esa persona que no te valoró es mejor decirle adiós. Realizas el pago de unos boletos de avión o te vas de viaje con tu amigos. Celebras el cumpleaños de un amigo o familiar. Decides hacerte una operación estética o ponerte a dieta, recuerda que siempre hay tiempo para renovarse por completo. Te presentan a alguien de los signos Tauro o Capricornio que va ser muy compatible contigo, recuerda no enamorarte tan rápido y siempre sé cauteloso. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 19 y 08 el día 27 de mayo. Haces limpia de todo lo que no necesitas de tu armario para renovar toda tu energía.

ESCORPIÓN

Este será un viernes mágico para tu signo, ya que te llega la propuesta de un trabajo nuevo que va a ser muy bien pagado, sólo recuerda no platicarlo a nadie hasta que se realice para que no se te sale. Eres muy bueno para conquistar a las personas y lograr que se enamoren de ti, pero trata de no ser tan infiel y controlar tu impulso sexual para sentirte mejor contigo mismo. Te llega un sorpresa económica y va ser con los números 09, 33 y 27, trata de combinarlo en los juegos de azar con tu día de nacimiento. Ya no pelees con tu ex pareja y trata de llegar a una negociación económica que sea buena para los dos. Celebras el cumpleaños de un familiar o el bautizo. Sacas el permiso para salir de viaje al extranjero. Renuevas tu guardarropa o decides cambiar de look; el domingo te espera curso.

SAGITARIO

Este 26 de mayo será un día de transformar esa energía negativa en positiva y ver todo de la mejor manera, recuerda que gracias a tu signo eres muy bueno para idear y realizar proyectos nuevos, pero a veces te gana la flojera, así que trata de inyectarte tú mismo la fuerza y voluntad para realizar todo lo que deseas. Tendrás algunos problemas con tu pareja y será por celos o diferencia de ideas, así que trata de no estar susceptible. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de mayo con los números 31, 20 y 99. Te regalan un reloj. Para los Sagitario que están solteros les vendrán amores nuevos y serán de los signos Libra o Aries que serán muy apasionados. Haces pagos de tu casa o la renta. Recuerda siempre ser precavido con tus cosas materiales o dejar bien cerrada tu casa para evitar robos.

CAPRICORNIO

El 26 de mayo tendrás mucho trabajo y cambios de puesto en tu empresa. Recibes un dinero extra por cuestiones de un bono o compensación salarial, así que trata de pagar deudas y tener una economía más estable. Tu signo es muy gastador y le gusta verse bien, así que trata de controlarte con eso. Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar pero recuerda que es mejor cerrar círculos. El sábado tendrás un curso o trabajo extra. Te invitan a una fiesta de último momento, pero recuerda tener cuidado con el alcohol. Trata de no platicarle mucho a todos tus amigos los asuntos personales, porque siempre te van a chismear. Te llegan amigos a tu casa el domingo o haces una carne asada. Piensas en hacerte una cirugía dental que va a salir de lo mejor. Tus números de la suerte son 44, 56 y 07.

ACUARIO

Fin de semana de muchos problemas personales o amorosos, trata de dejar un lado los celos y platicar con tu pareja, tu signo es muy posesivo y siempre quiere dominar a los demás. Viernes de juntas de última hora con tus jefes, habrá cambios en puestos administrativos. Pide tus días de vacaciones para verano para que no te las nieguen. Trata de visitar a tus padres y no alejarte tanto de tu familia. Recibes un dinero extra por lotería o juegos de azar con los números 21, 20 y 88 trata de jugarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Para los Acuario solteros será un sábado de conocer personas muy afines a su vida, así como amores muy apasionados y sexuales. Sigue con el ejercicio y buena alimentación, que eso ya te está dando resultado. Ya cambia tu carro, es tiempo de renovarlo.

PISCIS

Este viernes será un día mágico para tu signo y más porque tu número de la suerte es el 26, te recomiendo ponerte ropa color rojo y mucho perfume para atraer energías positivas. Eres muy carismático y atractivo, así que si quieres divertirte, asegúrate de ser soltero para no caer en infidelidades. Sales de viaje pero va ser muy cercano, como un día de campo que puedes aprovechar para hacer deporte. El domingo tendrás un invitación a un cumpleaños familiar. A los Piscis casados les espera un divorcio; traten de no ser tan dramáticos en su vida sentimental y no llegar a los extremos. Tendrás mucha suerte con los números 31, 29 y 88. Necesitas ya terminar ese negocio que tienes en planes y así sentirte mejor contigo mismo. Te busca un amor del pasado para cobrarte un dinero o cosas materiales.