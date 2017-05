"Son tiempos de definiciones, no de canallas", responde AMLO a Zepeda

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador advirtió al candidato del PRD, Juan Zepeda y a las dirigencias del PT y Movimiento Ciudadano “que no es momento de canallas”, si no de definiciones.

“La patria está acosada, amenazada, en peligro; por eso son tiempos de definiciones, no tiempos de canallas. Son tiempos para poner principios e ideales por delante (…) Na’más decirles a los dirigentes del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano que si no hay apoyo al movimiento para que se triunfe en el Estado de México (…) en el caso muy especial del candidato del PRD en el Estado de México, Zepeda, si no declina por la maestra Delfina y decide mantener su candidatura a sabiendas de que no va a ganar (…) como comprenderán no vamos a poder ir juntos en el 18”, manifestó en un nuevo video difundido a través de su cuenta de Facebook.

Lo anterior, al reiterar el emplazamiento a que, antes de los comicios del 4 de junio los partidos de izquierda declinen en favor de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México si quieren hacer un pacto para la elección presidencial de 2018, dijo que es tiempo de definiciones.

El político tabasqueño acotó que su petición no es un ultimátum ni un acto autoritario, si no un llamado a hacer a un lado al grupo que ha dañado al país, en relación a los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN.

El martes pasado, el perredista Juan Zepeda dijo a López Obrador que no declinaría por Delfina Gómez e incluso lo acusó de haber perdido la Presidencia de la República —con candidaturas abanderadas por el PRD y otros partidos de izquierda— y de tener un discurso con “violencia verbal”.