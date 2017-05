British Airways cancela vuelos de Londres debido a caída en sistema

La aerolínea británica British Airways canceló hoy todos sus vuelos de los aeropuertos de Heathrow y Gatwick de esta ciudad, debido a una caída en sus sistemas de informática a nivel mundial.

La falla ha interrumpido los planes de viaje de miles de personas, en particular este fin de semana largo y el inicio de vacaciones de mayo en las escuelas inglesas, cuando se espera un éxodo de paseantes.

Los pasajeros han sido informados que debido a un “extremo congestionamiento” en todas las terminales, los aviones estarán parados en las pistas hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT).

“Queremos disculparnos por el corte en nuestro sistema de IT. Estamos resolviendo el problema lo más pronto posible”.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.

