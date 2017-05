¿Eres un colaborador indeseable?

. Por más retroalimentación que recibe por todos lados, hasta a veces parece ser bombardeado con ello, para este empleado las cosas son como él dice y no hace nada por mejorar ni empeorar. Parece que tiene más vidas que un gato dentro de la empresa, ya que pelotea los problemas y al final de cuentas salva la situación.

No cuida, ni lucha por sus clientes, por su empresa, ni por su propia chamba; parece que no le importa, ni tantito, tener trabajo. Para este empleado lo único que realmente importa es su bienestar, se justifica tras el “tengo que estar bien para trabajar bien”, donde ese estar bien, implica modificar tiempos de entrega, calidad en el trabajo, entre otros.

Cree que por tener un currículum impecable (que su trabajo le ha costado) y cumplir con el perfil exacto para su puesto, ya está del otro lado. Es el típico que se dedica a calificar a los demás por su trayectoria académica y no por sus resultados. Se hace del rogar, ya que “su sabiduría lleva tiempo” y la empresa es la que debe adaptarse a su manera de trabajar.

Es buenísimo en su trabajo, pero tiene la peor actitud no sólo al interior de la empresa, sino con los clientes y proveedores. Es el típico al que es mejor huirle, de hecho, prefiere trabajar solo, sin tener contacto con nadie, sin tener que recibir comentarios de nadie, sin tener que ver absolutamente nada con nadie.

El que no sabe decir “no”.

Suelen ser personalidades inseguras de sí mismas, como bebé, teme constantemente no agradar, no cumplir, quedar mal y entonces se compromete a toda solicitud aun cuando sabe de antemano que no posee la capacidad para ciertas tareas. Cualquier jefe se siente encantado con su actitud, pero cuando aparecen los incumplimientos y su ineficiencia, entonces todo se viene abajo.