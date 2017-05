Gina Domínguez, ex vocera de Javier Duarte, se declara inocente

Gina Domínguez Colio, ex vocera de Javier Duarte, se declaró inocente previo a ser vinculada a proceso por el desvío de 5 mil millones de pesos durante su trabajo en la oficina de Comunicación Social del gobierno de Veracruz.

En audiencia el pasado viernes, Domínguez Colio acusó a sus sucesores Alberto Silva, Juan Octavio Pavón e Irma Chesty de desviar recursos del erario a través de empresas fantasma.

También responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de ser la encargada de verificar estas empresas fantasmas y autorizar los pagos durante la administración duartista.

La ex funcionaria estatal insistió en su inocencia y declaró que su única función era la de solicitar la suficiencia presupuestaria a la Secretaría de Finanzas para pagar convenios publicitarios con los medios de comunicación.

Añadió que ella no hacía manejo de los recursos estatales ni hacía pagos publicitarios a medios de comunicación, su trabajo radicaba en realizar las solicitudes que sus jefes de la Unidad Administrativa, Mario Rafael Villegas y Luis Manuel Salgado, firmaban.

“Durante mi gestión me apegué a las leyes y reglamentos, no se violentó ninguna circunstancia de lo que me correspondía, el ejercicio de los recursos públicos no era parte de mi trabajo” se defendió Domínguez Colio.