Por oposición de Trump, termina cumbre del G7 sin acuerdo sobre cambio climático

La cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) concluyó hoy en Taormina, Sicilia, sin acuerdo sobre el tema del cambio climático ante la oposición de Estados Unidos.

La canciller alemana Ángela Merkel reconoció que la discusión sobre el medio ambiente fue “muy insatisfactoria”, mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció a través de la red social Twitter que su país decidirá la próxima semana si formará parte del Acuerdo Climático de París.

Los otros seis miembros del G7 (Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá e Italia) confirmaron su compromiso de implementar ese acuerdo “rápidamente”.

Otro punto de desacuerdo con Washington se registró en el tema de la migración y, al final, los líderes del G-7 reconocieron “el derecho soberano de los Estados, individual y colectivamente, de controlar sus fronteras y establecer políticas en base a su interés nacional y su seguridad nacional”.

On behalf of @FLOTUS Melania and myself, thank you for a wonderful dinner and evening, President Sergio Mattarella. #G7Taormina pic.twitter.com/BbKMB8jKRG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2017