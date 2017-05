Revelan fotografía del principal sospechoso del atentado en Manchester

La policía británica dio a conocer el sábado las imágenes de cámaras de vigilancia en las que aparece el perpetrador del atentado en Manchester la noche del incidente, al tiempo que exhortó a la población a aportar más datos sobre sus últimos días.

Las autoridades señalaron que han logrado avances importantes para aclarar la conspiración detrás del ataque, pero reconocieron que aún hay lagunas en lo que conocen.

Gran Bretaña redujo su nivel de alerta terrorista en un grado, pasándolo de “crítico” a “grave”, pero la seguridad se mantiene alta mientras los nerviosos residentes tratan de disfrutar un largo fin de semana feriado. Se desplegaron policías y soldados en partidos de fútbol, conciertos y otros eventos masivos.

Las fotos difundidas por la policía muestran a Salman Abedi, de 22 años, la noche del ataque vestido con calzado deportivo, pantalones vaqueros, una chaqueta oscura y una gorra de béisbol. Es posible ver en sus hombros las correas de una mochila que llevaba en la espalda.

El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, y el coordinador nacional de políticas antiterroristas, Neil Basu, pidieron a la población contactar a la policía en caso de contar con información sobre las actividades que Abedi realizó entre el 18 de mayo y el lunes pasado.

La primera ministra británica Theresa May dijo que “una cantidad significativa de actividad policial” y varias detenciones han derivado en la reducción del nivel de alerta. Pero exhortó a los británicos a mantenerse vigilantes, y añadió que los soldados permanecerían en sitios de mucha actividad durante el fin de semana y empezarían a reducir su presencia a partir del martes.

Una amenaza “grave” aún significa que un ataque es “altamente probable”, de acuerdo con la escala establecida por el Centro Conjunto para el Análisis del Terrorismo de Gran Bretaña.

El comisionado adjunto Mark Rowley, el máximo responsable de las operaciones antiterroristas de la policía británica, detalló que las autoridades han desmantelado una “gran parte” de la red en torno a Abedi.

Pero subrayó que aún existen “lagunas en nuestra comprensión” de la asociación delictuosa, y los investigadores estudian los posibles vínculos de Abedi con yihadistas en Gran Bretaña, Europa, Libia y Medio Oriente.

Los servicios de salud de Gran Bretaña indicaron el sábado que 63 personas lesionadas en el atentado siguen hospitalizadas, 20 de ellas en condición crítica.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5

— G M Police (@gmpolice) May 27, 2017