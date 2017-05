Suspenden taxis de Nuevo León por alterar tarifa

La tarde del pasado viernes, la señora Martha bajó del Metro en la estación Sendero, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, era tan sólo una pequeña parte del recorrido que a diario hace del trabajo a su casa. Esta vez, cargaba dos bolsas pesadas y sabía que no iba a poder llegar hasta su hogar, pues un dolor en su cintura le aquejaba desde hace 15 días, por lo que decidió tomar un taxi de los que se estacionan en las inmediaciones de la estación del Metro.

“Por práctico me subí al taxi. Sabía que mi carrera sería como de 45 pesos, pues no es la primera vez que tomo un taxi ahí. (…) Iba por la avenida Juárez y vi como el taxímetro de pronto ya llevaba como 25 pesos; ¡prácticamente íbamos avanzando!, por eso le llamé a mi esposo que es chofer de una ruta de camiones de aquí de Escobedo”, dijo la mujer.

“Mi esposo no estaba en la casa, pero por whatsapp me dijo que apuntara toda la información del chofer, que no dijera nada y que esperara hasta llegar a la casa, allí me iba a recibir su hermano el cual iba a pagar lo que me faltara para completar el taxi.

“Cuando llegue a mi casa, la carrera de 45 pesos se convirtió en una carrera de 78 pesos, yo solo traía 50 pesos, mi cuñado me dio 30 pesos más”, relató molesta la señora Martha.

“Sí, sí le reclamé, le dije: oye, a mi siempre me sale en 45 pesos, ¿por qué contigo me salió más? Solo miró su taxímetro y me dijo: eso fue lo que marcó, y le pagué. Mi cuñado también me tranquilizó”, señaló la ciudadana.

El marido de la señora Martha llegó a casa y de inmediato buscó los teléfonos de Transporte de Nuevo León, los tenía a la mano porque en muchas ocasiones había tenido que hablar para realizar algunos trámites relacionados con su trabajo.

“Hablé, me atendió una señorita media amarga”, dijo el señor Roel Salazar. “Me canalizó con otra persona de otra área y esa persona me puso más atención. Le dije, a mi esposa la habían robado unos taxistas de la base que se ubica bajando la estación Sendero del Metro, ellos tomaron mis datos y los de mi esposa; prometieron que iban a enviar unas unidades a revisar ese punto y por lo que veo sí cumplió”, enfatizó.

La Agencia Estatal del Transporte llegó con varias unidades hasta el punto que reportaban los ciudadanos. De manera sorpresiva, comenzó a revisar las unidades de los operadores del transporte público, por lo que algunos huyeron al ver el despliegue de unidades pues el operativo ya venía acompañado de por lo menos seis grúas.

La mayoría de los autos que dan servicio ahí son unidades particulares, que no portan los colores oficiales de los taxistas, dijo uno de los operadores del Metro, quien aseguró en más de una ocasión también ha sido víctima de esos taxistas.

“Yo soy de aquí de Escobedo, cuando salgo del trabajo me vengo en el Metro y a veces tomo taxi. Me la clavaron el miércoles pasado, una carrera de 75 me la hicieron de 125 y por eso dejé de tomar taxis de aquí afuera, aunque a veces los meto en un chorro de líos pues estos canijos casi linchan a esos taxistas que sí nos quieren dar el servicio y que sólo van pasando por el lugar”, aseguró Sebastián Hernández, operador del Metro.

Tras el arribo del operativo de Transporte, los oficiales solo alcanzaron detener a seis conductores, la mayoría se dio a la fuga, dijo uno de los oficiales que participaba en el operativo.

“Nos vieron llegar y comenzaron a irse, no pudimos detener a muchos. Son taxistas de la base IN-SIDE; se está actuando en base a reportes de mal servicio”, dijo el oficial, que pidió su nombre no sea publicado pues no estaba autorizado para hablar sobre el operativo.

Jorge Longoria, director de la Agencia Estatal de Transporte, aseguró que en el operativo en la estación Sendero se descubrieron aditamentos instalados en taxis de esa base, los cuales servían para alterar las vibraciones del taxímetro y así cobrar más dinero por kilometro avanzado.

“Este viernes se realizó un operativo para verificar los taxímetros en los vehículos de alquiler, al momento de la revisión se detectaron aditamentos de alteración.

“Por consiguiente, se aplicó la infracción correspondiente y los vehículos fueron remitidos a los lotes #10, #67 y #63 de Garages y Talleres”, dijo Jorge Longoria.

En total, fueron seis los taxis remitidos de la base IN-SIDE, informó Adriana Garcino, coordinadora de prensa de la Agencia Estatal, quien además informó que las multas a las que se someterían los choferes y propietarios de los autos asegurados en conjunto, podrían rebasar las 550 cuotas, es decir unos 47 mil pesos aproximadamente.

Además, juristas consultados afirman que los operadores de las unidades alteradas podrían ser denunciados penalmente por el delito de fraude, lo cual repercutiría directamente en el chofer, pues de lograr una judicialización de esos delitos, se podría dar la reparación del daño y sentar un precedente en la sociedad para evitar que los taxistas continúen con las prácticas de robar a su pasaje.

Los operativos continuarán de manera aleatoria en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey, dijo Longoria Treviño.

TE RECOMENDAMOS: