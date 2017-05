Defraudan y extorsionan agencias de viajes

Una llamada para informarle que se ganó un premio fue el primer paso de un fraude. “Rosi”, quien pidió a UNO TV permanecer en el anonimato y cambiar su nombre por cuestiones de seguridad, relató como un hecho que en un principio le provocaba emoción terminó en una historia de terror.

Hace dos meses aproximadamente acudió a una cita concertada vía telefónica en un hotel de Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, alrededor de las 7 de la noche. En el lugar le pidieron su credencial de elector y una tarjeta de crédito. Una vez adentro le dijeron que antes de recibir el premio debía escuchar información sobre membresías para realizar viajes a destinos turísticos durante tres o diez años, y que tenía que pagar entre 24 mil y 100 mil pesos.

“Rosi” dijo no estar interesada por falta de dinero: “El me dijo: -No que no tenías saldo, ahorita vamos a llamar a tu banco y vas a hacer un cargo por lo que tiene tu tarjeta-“