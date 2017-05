Faltan 5 mil 500 docentes por evaluar en Oaxaca, Chiapas y Michoacán

Alrededor de cinco mil 500 docentes faltan por realizar la prueba para el Servicio Nacional Docente en las entidades donde ha habido más disidencia en contra esta medida de la Reforma Educativa, es decir, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que este fin de semana “se dio un gran paso” pues se evalúo a casi tres mil maestros de los ocho mil 500 docentes que por diversos motivos no habían sido evaluados en dichas entidades.

El titular agradeció la participación de los maestros durante al evaluación y añadió que este proceso acabará en julio, por lo que en las últimas semanas continuará sumando esfuerzos para que los cinco mil 500 maestros restantes realicen la prueba.

Nuño Mayer aseguró que se ha realizado una campaña de información para que las y los maestros sean conscientes de que la evaluación no es una medida en su contra, sino “que les ayuda a ver qué estamos haciendo bien y realizar acciones para mejorar.”

Aumentos salariales y capacitación

“Quien va a la evaluación no tiene ningún problema, al que le va bien y obtiene un resultado destacado, tiene un incremento de 35% en el salario y al que no, tiene capacitación y no pierde su empleo “aseguró el secretario después de finalizar su visita a la escuela primaria Costa Rica en la Ciudad de México.

De igual forma, el titular de esta dependencia adelantó que en unas semanas se implementará el programa “México en inglés” que busca que en todas las escuelas de educación básica del país se impartan clases de este idioma con un profesor capacitado.

Afirmó que la formación de maestros para la enseñanza de inglés comenzará el próximo ciclo escolar en algunas escuelas normales y que esto representará una ventana de oportunidad para todos los mexicanos repatriados que busquen convertirse en profesores de esta lengua.

“Para quienes regresen y estén interesados en ser maestro, habrá una ruta para que lo puedan ser, pero no puede ser en automático, porque no es lo mismo, reitero, saber hablar inglés que saberlo enseñar.”

Este martes, el secretario de Educación Pública acompañará al presidente Enrique Peña Nieto durante su visita a la Escuela Primaria Siete de Enero al poniente de la capital, como parte del recorrido a escuelas rehabilitadas del programa “Escuelas al Cien”.