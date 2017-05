Quintana Roo festejará Día de la Marina con la llegada de 7 embarcaciones

Los muelles de cruceros de Quintana Roo, los más importantes de México, festejarán el Día de la Marina, que se conmemora el 1 de junio, con la llegada de siete embarcaciones, informó la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO).

En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que el segundo semestre del año iniciará con buena actividad en los cruceros y que Cozumel recibirá 18 cruceros en la semana que comprende del 29 de mayo al 4 de junio y Mahahual cuatro.

Asimismo, refiere que el 1 de junio, cuando se conmemora el Día de la Marina en México, será el de mayor actividad con la llegada de siete hoteles flotantes en ambos destinos.

De acuerdo con el reporte de la APIQROO, el lunes 29 llegan tres cruceros, Carnival Triumph y Carnival Paradise en Puerta Maya, además de Disney Fantasy en Punta Langosta, Cozumel

Asimismo, el martes 30 se tendrá el atraque de Carnival Breeze, a la terminal marítima de Puerta Maya en Cozumel, mientras que a la terminal de Costa Maya, en Mahahual, llegará el Carnival Paradise

Para el miércoles 31 está programado el arribo de los hoteles flotantes Carnival Valor y Carnival Victory, a Puerta Maya, Cozumel, mientras que al puerto de Costa Maya, Mahahual, los cruceros Carnival Fantasy y Norwegian Escape

La APIQROO dio a conocer que el jueves 1 de junio Cozumel espera el atraque de Harmony of the Seas y Empress of the Seas en el puerto SSA México, Norwegian Escape en Punta Langosta, el Carnival Fantasy, Carnival Vista junto con Carnival Freedom en Puerta Maya. En el puerto de Costa Maya, en Mahahual, se espera el arribo de Liberity of the Seas

De igual forma, el viernes 2 de junio atracarán tres cruceros, Oasis of The Seas en la terminal de SSA México; MSC Opera a Punta Langosta y Carnival Dream a Puerta Maya.

Finalmente, el sábado 3 de junio se espera la llegada de los cruceros Carnival Triumph, Carnival Paradise y Carnival Sensation, a Puerta Maya.

