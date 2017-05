Cae 27% deportación de mexicanos durante gobierno de Trump: Luis Videgaray

En los cuatro últimos meses la deportación de mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos cayó en un 27%, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso durante su visita a la Universidad de Miami para participar en el Americas Conference Series.

El Canciller señaló en entrevista con Andrés Oppenheimer que a pesar de que las detenciones de inmigrantes aumentaron en 38% en algunos estados durante la administración de Donald Trump, el número de deportación ha disminuido pues en muchas ocasiones los detenidos no son de origen mexicano.

Añadió que el Gobierno Federal tiene registro de que han disminuido el número de mexicanos deportados que entran por los once puntos fronterizos y el Aeropuerto de la Ciudad de México, en comparación con cifras de la administración de Barack Obama.

Al ser cuestionado sobre la construcción del muro fronterizo, señaló que lo considera “un gesto no amistoso” pero dijo, es “una decisión del pueblo y de las instituciones americanas”. Aclaró que el muro ya existe en algunas partes de la frontera y que es un proyecto que el gobierno de Estados Unidos ha realizado desde administraciones anteriores por lo que intervenir sería ir en contra de la soberania de EU.

“El muro no es parte de la relación bilateral, México no está dispuesto a sentarse con el gobierno de los Estados Unidos a discutir el muro, es una asunto donde México no tendrá participación” afirmó el Canciller añadiendo que si la construcción de éste viola algún tratado binacional no escatimarán en gastar todos los recursos legales para defenderse.