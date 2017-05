Nombran a Ricardo Salgado secretario del Sistema Nacional Anticorrupción

El Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), eligió, con seis de siete votos, a Ricardo Salgado Perrilliat como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

Luego de que los miembros del Órgano de Gobierno escucharon los discursos de la terna compuesta por Max Kaiser Aranda, Alejandra Rascón Rodríguez, Ricardo Salgado Perrilliat, deliberaron alrededor de 20 minutos en un salón alterno.

Tras lo cual realizaron una votación para elegir con seis de siete votos a Ricardo Salgado, quién durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

Salgado Perrilliat es titular de la Autoridad Investigadora del Ifetel y de 2011 a 2014 fue director general de Asunto Jurídicos del entonces Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hoy INAI.

En su discurso de presentación, Salgado resaltó que como secretario tiene como “tarea permanente” hacer de la Secretaría Ejecutiva un órgano de apoyo eficiente para el Comité Coordinador y del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Así como realizar, dijo, las gestiones necesarias para que la Secretaría Ejecutiva cuente con los recursos materiales y humanos para poder cumplir con sus obligaciones en materia de combate a la corrupción.

El pasado domingo 28 de mayo Publimetro dio a conocer que con la elección del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, se alista la construcción de la Plataforma Digital Nacional, en la cual se podrán denunciar, en línea, actos de corrupción.

Además el secretario será el encargado de realizar los estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas.

Así como la fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador.

En tanto, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA declaró, en entrevista posterior con medios, que la elección de Salgado Perrilliat se debió a que tenía el mejor perfil y comentó que la votación que realizaron es la mejor muestra para que en el Senado se pongan de acuerdo para elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción.

Respecto al tema de dotar de presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del SNA, Peschard comentó que ya se ha reunido con la Secretaría de Hacienda para trabajar en el tema.

“Ya me he reunido con el subsecretario (de Hacienda) y ya empiezo a tener alguna respuesta, todavía me tengo que volver a sentar. Lo que a nosotros nos urge es tener una estructura básica, austera para poder empezar a hacer toda la parte normativa y sobre todo la parte operativa”.