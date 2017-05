La polémica foto de Kathy Griffin con la cabeza de Trump que enloquece a la red

La comediante Kathy Griffin está en el centro de la polémica después de aparecer las primeras imágenes de su última sesión fotográfica en la que sostiene una cabeza ensangrentada de Donald Trump.

Se trata de un trabajo realizado por el fotógrafo Tyler Shields, conocido por sus fotos impactantes y sangrientas.

La actriz y el fotógrafo bromearon sobre la posibilidad de mudarse a México por el temor de ir a prisión u otras represalias del presidente.

Posteriormente en Twitter, Griffin aseguró que no es su intención de promover las violencia entre sus fanáticos y que sólo es una burla.

Por su parte, Donald Trump Jr explotó contra la comediante y todos los “liberales” asegurando que se trata de algo de mal gusto, pero que no le sorprende, pues es lo “aceptable” hoy en día.

Sin embargo, cuestionó lo que habrían hecho si las fotografías fueran de conservadores con la cabeza de Obama.

1/ I caption this "there was blood coming out of his eyes, blood coming out of his…wherever" Also @tylershields great Photog/film maker. pic.twitter.com/eKqr44NOl6

— Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017