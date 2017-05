Ponen jersey de Stephen Curry en la cima del Monte Everest

Las finales de la NBA están a la vuelta de la esquina, y como muestra de apoyo a los Warriors de Golden State, un alpinista subió por séptima vez el Monte Everest y llevó consigo el jersey de su jugador favorito: Stephen Curry.

Ser trata de Nimatenji Sherpa, quien escaló la montaña el pasado 21 de mayo, se tomó una fotografía y la posteó en su cuenta de twitter como apoyo a los Warriors, que enfrentarán a los Cavaliers de Cleveland a partir de este jueves en la gran final de la NBA.

Mira la fotografía:

Thi is photo at Camp 4 clicked while returning back from the summit #GSWarriors #curry #warriors #StephenCurry #nbaplayoffs #nba #NBA2K17 pic.twitter.com/a5TFsAioPb

— nimatenji Sherpa (@6everestnts) May 28, 2017