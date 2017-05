VIDEO: Tenista se niega a estrechar mano de su rival tras perder en Roland Garros 

Cualquier persona que haya visto o jugado alguna vez un partido de tenis en cualquier nivel sabe que el apretón de manos que se dan los contrincantes ante la red al final de un duelo es algo fundamental en este deporte.

Así, se volvió noticia al instante un jugador que, tras perder un encuentro en el Abierto de Francia, se negó a dar el apretón de manos a su rival este martes.

El francés Laurent Lokoli cayó por 7-6 (4), 6-3, 4-6, 0-6, 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan y, en vez de dirigirse a la red para cumplir con el rito, se dirigió a un costado de la cancha, dispuesto a guardar sus pertenencias.

Klizan, número 50del ranking, fue hacia el lugar donde se encontraba su adversario y le extendió la mano. Lokoli, 258 del mundo y quien juega este certamen por una invitación de los organizadores, agitó una mano para exigirle que se marchara.

Lokoli negó ser un mal perdedor. Explicó que no quiso darle la mano al eslovaco pues había fingido una lesión durante el partido y se mostró “irrespetuoso” durante varios momentos del mismo.

“Simplemente tengo problemas con su actitud”, dijo Lokoli. “No jugó limpio. Eso es todo”.

Klizan enfrentará al británico Andy Murray en la siguiente ronda.

This is what happened after Klizan converted his 4th match point vs. local fav Lokoli. Epic scenes [via @bouboupok] pic.twitter.com/KXjyLzoRoU

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) May 30, 2017