Prohiben canción contra Primer Ministra de Reino Unido y se vuelve número 1

A menos de una semana de las elecciones anticipadas en Reino Unido, donde peligra la permanencia de Theresa May como Primer Ministra, una canción en su contra se volvió la más descargada.

El fenómeno se repite en servicios de descarga musical como iTunes UK y Amazon UK. La canción “Liar Liar GE2017” del grupo Captain SKA es la más popular en el país, a pesar de la negativa de estaciones de radio por tocarla, pues creen que podría incumplir los criterios de imparcialidad de la campaña política.

“Ella es una mentirosa, mentirosa. No puedes confiar en ella”, es parte del coro de esta canción de tres minutos y 16 segundos, la cual intercala discursos de May y en donde se mencionan frases como “Todos los políticos dicen mentiras”.

Esta es la canción, que ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, en tan solo una semana.

La banda Captain Ska anunció que donarán todas las ganancias obtenidas por las descargas a los bancos de alimentos británicos. Además, también servirá para financiar al movimiento antiausteridad People’s Assembly, que aspira a agrupar a todo tipo de colectivos para luchar contra los recortes sin tener que vincularse a ningún partido político.

YES! Made it to NUMBER 1 in iTunes chart!!! Thanks so much everyone! Next stop, Official Top 40 🙏 #LiarLiar #GE2017 pic.twitter.com/aSe09gpTNx

— Captain SKA (@CaptainSKA) May 30, 2017