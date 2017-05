Covfefe: El tuit más extraño de Trump no es ofensivo, es incomprensible

Un tuit a medianoche del presidente Donald Trump ha alborotado las redes sociales, que buscan el significado de la misteriosa palabra “covfefe”.

Trump tuiteó apenas después de medianoche: “A pesar del constante covfefe negativo de la prensa”.

El tuit se viralizó inmediatamente y se convirtió en uno de los mensajes más difundidos del presidente. El propio Trump se burló del error tipográfico al tuitear alrededor de las 6 de la mañana: “¿Quién descubrirá el verdadero significado de ‘covfefe’? ¡Disfruten!”

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017