Hijo de Trump entró en crisis por

Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump, estaba viendo la televisión cuando apareció la imagen de la comediante Kathy Griffin en la que posa junto a una supuesta cabeza ensangrentada, que simula al presidente estadounidense, lo cual le provocó una crisis, informaron medios estadounidenses.

El menor de 11 años de edad estaba acompañado de Melania Trump cuando apareció la imagen. Según el portal TMZ, Barron comenzó a llorar y a gritar: “¡Mami! ¡Mami!”.

Esta es la imagen

La comediante Kathy Griffin -conocida por su participación en películas como Pulp Fiction, de Quentin Tarantino- conducía el especial navideño junto al conductor Anderson Cooper, de CNN; participación de la cual fue despedida este día; informó la cadena en a través de Twitter.

La imagen fue severamente criticada por la familia Trump, especialmente Donald y Melania. El presidente tuiteó: “Kathy Griffin debería de estar apenada. Mis hijos, especialmente mi niño de 11 años, Barron, están pasando por un mal momento por esto. ¡Enfermo!”.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017