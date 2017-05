Intentan secuestrar el vuelo MH128 de Malaysia Airlines

El vuelo MH128 de Malaysia Airlines -que cubría la ruta Melbourne, Australia-Kuala Lumpur, Malasia- tuvo que regresar al aeropuerto de origen tras un intento de secuestro.

“El capitán fue advertido por la tripulación de un pasajero que intentó entrar a la cabina”, informó Malaysia Airlines a través de un comunicado, destacando que “La seguridad es lo principal” para la aerolínea.

El vuelo MH128 aterrizó con ningún incidente mayor, 30 minutos después de haber despegado.

Malaysia Airlines statement on incident aboard MH128: "Captain was alerted by a cabin crew of a passenger attempting to enter the cockpit." pic.twitter.com/ZR5WI0yBIC

