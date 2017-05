Sospechan de aumento de tarifa en MB de Reforma

La Línea 7 del Metrobús (MB), que correrá sobre Reforma, podría tener una tarifa diferenciada más alta a la del resto del Sistema, sospechan vecinos que se oponen al proyecto.

Víctor Juárez, habitante de la San Miguel Chapultepec, consideró que la tarifa no puede quedarse en seis pesos debido a que no sería viable económicamente para los operadores.

Lo anterior ya que la Línea 7 del MB tendrá 90 autobuses de doble piso que fueron fabricados en Reino Unido y para los cuales se invirtieron mil 100 millones de pesos.

Los actuales operadores del corredor Reforma Bicentenario son quienes operarán la línea del MB sobre Reforma, por lo tanto son quienes invirtieron para los buses de doble piso.

A decir de Víctor Juárez, los operadores accedieron a invertir en los buses de doble puso y retirar los actuales, “pero no con una tarifa de seis pesos”, debido al alto costo de las unidades.

“Internamente lo que han estado diciendo, y se pidió por transparencia, pero no hubo respuesta, es de 10 a 12 pesos. No hay manera que sea menos, porque no tendría viabilidad económica para el concesionario”, añadió.

“Proyecto innecesario”

En conferencia de prensa, vecinos de Lomas, Polanco, Juárez y otras colonias acusaron que la Línea 7 de Reforma es innecesaria; incluso la calificaron como un “negocio”.

Criticaron que el proyecto privilegia el negocio de publicidad para la empresa JC Decaux y no resuelve la movilidad en la zona.

Sugirieron que los mil millones de pesos destinados a comprar 90 buses de doble piso, se debieron orientar a reforzar el parque vehicular de M1, antes RTP.

Esto debido a que el peso de los buses de doble piso no les permitirá subir hasta Santa Fe, con lo cual se tendrá que poner un servicio complementario, eliminando el recorrido actual de M1.

Insistieron en que confinar 24 de los 32 kilómetros que tendrá la Línea 7 hará que los autos se congestión sólo en dos carriles, creando cuellos de botella.

Lamentaron también que el proyecto no fue sometido a consideración de los vecinos de las colonias por donde pasa el trazo, previo al inicio delas obras.

Expertos reviran

Por su parte la Coparmex Ciudad de México, ITDP, WRI, IMCO, entre otros, respaldaron la realización de la Línea 7 del Metrobús.

Señalaron que el proyecto beneficia en primer lugar a quienes se mueven en transporte todos los días, además de que desincentiva el uso del auto.

Destacaron que se sustituirán 180 unidades viejas por 90 de doble piso con tecnología Euro VI; se extenderá la ciclovía actual de Lieja a Fuente de Petróleos.

Además se reducirán en 40% los tiempos de traslado; se evitarán 19 mil toneladas de CO2 y se harán cruces peatonales seguros.