Eva Cadena denuncia a Morena ante Fepade por desvío de recursos

La diputada local con licencia, Eva Cadena, presentó este jueves ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia contra Morena por presuntamente desviar recursos públicos para pagar sueldos a militantes y candidatos de esa fuerza política.

En declaraciones, la legisladora sostuvo que cuenta con evidencias y testigos que demuestran que existen recursos públicos etiquetados expresamente para que funcionarios de diversas bancadas lleven a cabo un trabajo de calidad, sin embargo, son usados para financiar actividades partidistas.

Sostuvo que el dinero que destina el Congreso del Estado de Veracruz para el pago de personal de la fracción es utilizado para sueldos de militantes, candidatos y alcaldes de Morena.

Apuntó que, a pesar de estar en campaña, hasta el mes de mayo todavía seguían recibiendo recursos públicos supuestos asesores de la fracción parlamentaria de Morena.

“Me refiero expresamente a Ivonne Cisneros Luján, candidata a síndica de Xalapa, y a Benito Soriano Aguilera, candidato a regidor quinto del municipio de Coatzacoalcos”, expuso.

Según Eva Cadena, los recursos públicos del Congreso, en especial los bonos que deben servir para contratar estudios y expertos en los diversos temas que se manejan en las comisiones legislativas, “son utilizados discrecionalmente por los coordinadores de las distintas fracciones, quienes en la Junta de Coordinación Política se ponen de acuerdo en el reparto del pastel presupuestal”.

En el caso específico de Morena, detalló, esos recursos los recibe el coordinador de la bancada, el diputado Amado Cruz Malpica, “y tengo conocimiento pleno de que se destinan al financiamiento de las actividades políticas, y a las giras de su dirigente nacional, por instrucciones de la diputada Rocío Nahle, quien es la coordinadora de los diputados federales” de esa fuerza política.

La ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, sostuvo que “como diputada, me opuse a que el dinero para el trabajo parlamentario se destinara a actividades de Morena, y por eso me convertí en la piedra en el zapato del diputado Amado Cruz Malpica y de la diputada Federal Rocío Nahle”.

La legisladora con licencia, y quien enfrenta un juicio de desafuero, se pronunció porque se investiguen “estas conductas, determine si son ilícitas, y castigue a quienes hacen uso de recursos públicos del estado de Veracruz, con fines políticos y partidistas”. (Con información de Notimex)

