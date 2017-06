Ex sacerdotes denuncian a Norberto Rivera ante PGR por presunto encubrimiento a pederastas

Un grupo de ex sacerdotes denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, acusándolo de encubrir cerca de 15 casos de pederastia.

Alberto Athié y Jesús Romero Colín fueron los ex sacerdotes quienes interpusieron la denuncia, argumentando que Rivera Carrera tuvo conocimiento de cerca de 15 casos de abuso sexual de sacerdotes a menores de edad; sin embargo, no hizo nada al respecto. “No el cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos”, explicaron.

Rivera Carrera cumplirá 75 años el próximo 6 de junio; fecha en la que presentará su renuncia al Papa Francisco, pues es la edad preestablecida para poner su puesto a disposición del Sumo Pontífice.

En diciembre pasado, Rivera Carrera aceptó haber tenido conocimiento de al menos 15 casos. “Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis, al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el santo padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, explicó.

Según lo explicado por Athié y Romero Colín, Norberto Rivera estaba obligado por ley a dar parte a las autoridades; ya que así lo establece el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas.

