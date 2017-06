Vinculan a proceso a Antonio Tarín por segundo caso de desvío

Antonio Tarín recibió anoche una segunda vinculación a proceso, ahora por el presunto desvío de 246 millones de pesos durante la Administración del ex Gobernador César Duarte.

Por ese mismo caso se encuentran en prisión preventiva otros dos ex funcionarios de Duarte: Gerardo Villegas, ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez, ex Secretario de Educación.

En la carpeta de investigación 780/2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) estableció que de febrero a abril de 2016, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, en contubernio con Villegas y Yáñez, entre otros, simuló licitaciones, pagos y facturación de servicios.

A través de cuatro contratos relacionados con la impartición de talleres para padres, capacitación y actualización de docentes, cursos sobre medio ambiente y planeación, así como el supuesto diseño e implementación de un software, se realizó el pago por los supuestos servicios que nunca se otorgaron.

La imputación que el Ministerio Público formuló a Tarín establece que él tenía el encargo de velar por la legalidad de procedimientos de compra y adquisición de bienes y servicios, y contrario a ello, participó en el desvío de los 246 millones de pesos, siendo encargado de definir la ruta del dinero y de articular la adjudicación directa.

“En coautoría con diversos imputados realizaron varias reuniones para corregir y solventar las fallas y tratar de dar una imagen de regularidad en los procesos a través de una red de corrupción encabezada por César Duarte para operar desvíos en beneficio propio y para el partido”, señaló la FGE.

Se informó que la investigación de este caso cerrará en un plazo de seis meses y de ser encontrado penalmente responsable podría alcanzar una sentencia de 18 años de prisión, sin algún beneficio o salida alterna.

La detención de Tarín en la Ciudad de México fue con una orden de aprehensión como probable responsable de otro caso de peculado, un presunto desvío de 120 millones de pesos, por el que actualmente también se encuentra vinculado a proceso en prisión preventiva.

En ese proceso penal se acreditó la probable responsabilidad del imputado al simular contratos y la prestación de servicios profesionales para desviar esa cantidad de la Administración Pública, que fue pagada a la empresa “Kepler Soluciones Integrales” por servicios que nunca fueron prestados, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.

La segunda vinculación a proceso se dio aproximadamente a la medianoche del jueves, tiempo local, luego de horas de audiencia.

Tarín fue detenido el pasado 7 de mayo en la Ciudad de México.

El 28 de marzo, intentó asumir funciones como legislador federal, pero no pudo hacerlo tras revelarse que existía una orden de aprehensión en su contra, por lo que se atrincheró por casi 30 horas en la oficina en San Lázaro del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo, de quien era suplente.

Al siguiente día, obtuvo una suspensión provisional que impedía que fuera detenido.

Con información de Reforma

