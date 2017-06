Giran orden de aprehensión contra Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo (2011-2016) es buscado por la justicia federal. De acuerdo a información del periódico Reforma, un juez ordenó la aprehensión del ex mandatario local por la adquisición de terrenos del Estado con prestanombres, a precios subvaluados. Se le acusa de lavado de dinero.

Además de Borge Angulo, un juez del Estado de México también solicitó órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios de su administración: Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado; Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del mismo instituto; María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador y César Celso González Hermosillo, abogado de la familia.

¿De qué se le acusa a Roberto Borge?

El ex gobernador habría vendido 24 inmuebles del gobierno de Quintana Roo a precios que equivalen el 6% de su costo real a personas cercanas.

Según la Procuraduría General de la República, la administración de Borge remató al menos 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, entre 2011 y 2014, y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos.

