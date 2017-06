Al menos 20 heridos tras atentado contra peatones en el Puente de Londres

La policía británica del Transporte informó hoy de que se han registrado “varios heridos” como resultado del incidente ocurrido en el área del puente de Londres, en el que testigos vieron a una furgoneta blanca arrollar a varios viandantes.

De acuerdo con las versiones de los testigos presenciales, sobre las 21.30 GMT una furgoneta blanca invadió la acerca del puente de Londres, arrollando a los viandantes que se encontraban ahí.

Las autoridades indicaron que la primera ministra Theresa May ha contactado a la policía y se encuentra al tanto sobre el incidente en el puente.

Hasta el momento, la BBC reporta que más de una persona ha muerto en este incidente. Uno de los testigos dijo a la BBC que una camioneta blanca cambió bruscamente de dirección y arrolló al menos a seis peatones.

Otro testigo, Will Heaven, agregó que vio a varias personas que aparentemente fueron arrolladas y a una que fue metida en una ambulancia.

El sistema de Transportes de Londres anunció que la ajetreada estación de trenes en el Puente de Londres ha sido cerrada a petición de la policía

Una reportera de la BBC que se encontraba en esa zona en el momento del suceso señaló que la policía busca a tres sospechosos en relación con lo ocurrido

La policía británica reportó que atiende un “incidente” en el Puente de Londres el sábado, y momentos después informó que también respondía a otro hecho en Borough Market, donde ya se encuentran agentes armados.

De acuerdo con la policía londinense, se realizaron disparos cuando respondieron a reportes de un ataque con arma blanca en el histórico mercado. Poco después, la policía tuiteó que atiende un tercer incidente en el distrito Vauxhall, en el sur de la ciudad.

Según usuarios en redes sociales un sujeto fue detenido por la policía local como posible autor de uno de los ataques, se espera la confirmación de las autoridades.

