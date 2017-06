Hombre huye de ataques de Londres con vaso de cerveza en la mano

En medio de la tragedia en Londres, desatada por un doble ataque terrorista el día de ayer 3 de junio, los británicos no han perdido el sentido del humor.

Además de ayudarse, apoyarse y cuidarse en momentos tan complicados como los que han pasado en las últimas horas, también han viralizado a un hombre que huía de la zona del Puente de Londres, donde se dio uno de los atentados.

Este joven se ha vuelto famoso, debido a que en su intento de escapar de los ataques, nunca soltó la cerveza y trataba de no derramarla.

El usuario de Twitter Howard Manella fue quien publicó la fotografía. “La gente que huye del Puente de Londres, pero el tipo de la derecha no derrama ni una gota de su cerveza. ¡Dios bendiga a los británicos!”, escribió.

Ante esta publicación algunos de los comentarios que se pueden leer

The people hating on this guy are blatantly NOT British. We find this a) funny and b) admirable.

Nobody is ignoring the spilt blood but humour gives us the strength to fight for those who were hurt and killed. It's just how we do it here

— Sarah Hallahan (@SarahHallahan1) June 4, 2017