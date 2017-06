Chofer de Monreal niega que arma y fajos de billetes sean suyos

Alejandro Bernal, chofer del delegado de la Cuauhtémoc Ricardo Monreal, aseguró que el arma de fuego y fajos de dinero encontrados en el vehículo que conducía este domingo en Ecatepec, Estado de México, no son suyos.

Luego de que el conductor fuera arrestado por elementos de seguridad estatal durante el desarrollo de los comicios electorales, Bernal denunció que fue víctima de una detención arbitraria, pues policías lo golpearon y fue perseguido por al menos 35 patrullas en una supuesta “revisión de rutina”.

“Iba circulando de la CDMX hacia Plaza de las Américas. En cuanto salgo de la caseta me doy cuenta que viene un convoy de patrullas detrás de mí. (…) Se bajan los policías y me piden documentos y que descendiera el vehículo que iban a hacer una revisión de rutina, (les dije) no me voy a bajar porque es un vehículo particular y no tienes porque revisar mi vehículo, a lo cual el oficial comienza a golpearlo”.

“Dos policías me sujetan y me llevan a la parte de atrás, me dicen: tienes que estar alejado por lo menos a dos metros del vehículo, y veo que hay alrededor unas 35 patrullas y camionetas de la policía estatal, además de 50 elementos. Saqué mi teléfono y me lo arrebatan, entonces siento unos golpes en la espalda. Pregunté por qué me agredes, (me responden) para que te calmes, estás muy agresivo”, indicó Bernal en conferencia de prensa.

Relató que los uniformados realizaron cuatro revisiones, pero en la última, en donde participó un perro policía, fue cuando encontraron el arma de fuego y los fajos de billetes en el asiento delantero.

“Hicieron cuatro revisiones, y en la última llegó un elemento canino para revisarlo”, dijo el trabajador, pero al cuestionar la insistencia de búsqueda, los uniformados respondieron “pues buscamos lo que sea”.

Señaló que al llegar a la parte delantera, los elementos ordenaron detenerlo pues encontraron un arma y el dinero, a lo que de inmediato escondió las manos “porque me van a hacer tocar algo que no es mío”.

Además, apuntó que pasaron cerca de una hora antes de que lo presentaran ante el Ministerio Público de Ecatepec, pues lo pasearon por algunas calles del municipio sin darle motivo alguno.

