Detienen en Panamá a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención en Panamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia indicó que la localización y detención se realizó como resultado del trabajo conjunto entre la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal, con la Procuraduría General de la Nación y de Interpol Panamá.

Por medio de investigaciones de gabinete y campo se tuvo conocimiento de que Borge se hospedaba en un Hotel de la Capital y que abordaría este domingo un vuelo con destino a París, por lo que se implementó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

Además de Borge Angulo, un juez federal también solicitó este sábado órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios de su administración: Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado; Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del mismo instituto; María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador y César Celso González Hermosillo, abogado de la familia.

¿De qué se le acusa a Roberto Borge?

El ex gobernador habría vendido 24 inmuebles del gobierno de Quintana Roo a precios que equivalen el 6% de su costo real a personas cercanas.

Según la Procuraduría General de la República, la administración de Borge remató al menos 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, entre 2011 y 2014, y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos.