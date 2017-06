Morena inicia este miércoles acciones en defensa del voto en Edomex: AMLO

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su candidata Delfina Gómez ganó la elección a la gubernatura del Estado de México, por lo que realizarán una serie acciones a partir de este miércoles para defender el triunfo de su candidata.

En conferencia de prensa acompañado por Delfina Gómez y Horacio Duarte, dirigente de Morena estatal, AMLO aseguró que pedirán un conteo del 100% de las casillas para que se respete la voluntad de los ciudadanos, pues no reconocerán ningún ganador que venga de un fraude electoral.

“No ha habido democracia en nuestro país desde hace años, no tiene nada que ver con la ambición del poder (…) queremos que haya democracia en México, queremos que se respete la voluntad de los ciudadanos. No es que no acepten perder, sino que nunca han aceptado un fraude electoral”, señaló.