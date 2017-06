Periodista es despedida del medio más conservador de EU por un tuit anti-musulmán

La periodista Katie McHugh fue despedida de la plataforma Breitbar News; el medio más conservador de Estados Unidos y que fue fundado por Steve Bannon, asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

El despido ocurre tras una serie de tuits anti-musulmanes, publicados tras los atentados del pasado sábado en Londres, los terceros desde que Theresa May llegó al poder hace un año.

“Me despiden por decir la verdad”, explicó McHugh, cuyos tuits causaron polémica. Entre ellos escribe: “No existirían ataques terroristas letales si los musulmanes no vivieran aquí”.

There would be no deadly terror attacks in the U.K. if Muslims didn’t live there. #LondonBridge

— Katie McHugh🇺🇸 (@k_mcq) June 3, 2017