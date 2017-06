Trump anuncia a Christopher Wray como nominado para encabezar el FBI

El presidente Donald Trump anunció el miércoles en Twitter que nominará a un exfuncionario del Departamento de Justicia como director del FBI.

En el tuit matutino, el mandatario dijo que el abogado Christopher Wray es “un hombre de credenciales impecables. Esperen más detalles”. No dio más información.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017