"Cualquier persona con una escalera puede burlar el muro", dice Fox a Trump

El ex presidente de México, Vicente Fox, indicó que el muro fronterizo que planea edificar el presidente estadounidense Donald Trump puede ser burlado por cualquier persona que tenga una escalera.

A través de un video difundido por redes sociales, Fox aseguró que el muro que costará 25 mil millones de dólares no va a detener a los migrantes y sólo logrará hacer más pobre a su país.

“Mira esta escalera; vas a construir un muro de 25 mil millones de dólares que puede ser vencido por una escalera de 25 dólares. Sé honesto Donald, este muro no va a detener a nadie que realmente quiera cruzar la frontera, solamente va a hacer a tu país más débil más pobre y menos respetado por el resto del mundo”, apuntó el ex presidente de México.

Reiteró que los mexicanos no pagarán la edificación que pretende construir entre ambos países, pues es un “monumento estúpido, inútil y racista”.

Además, presentó una lista de cosas que podría hacer Trump con el dinero que pretende invertir para la construcción del muro, como: proveer de agua potable a todo el mundo por un lapso de tres años, acabar con en el hambre, contratar a 50 mil maestros por 10 años y pagar los estudios universitarios de 250 mil estudiantes.

Dear @realDonaldTrump: Here's a friendly reminder from @VicenteFoxQue that Mexico will not pay for your wall. pic.twitter.com/Osg8ZUYLlG

— Super Deluxe (@superdeluxe) June 7, 2017