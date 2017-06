Hijo de Trump desvió recursos de fundación contra el cáncer para su padre: Forbes

Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desvió 100 mil dólares en donaciones de una organización de caridad enfocada a la lucha contra el cáncer infantil para la fundación de su padre, de acuerdo con la publicación Forbes.

En un reportaje contenido en su edición de esta quincena, Forbes indicó que la Fundación de Donald Trump “aparentemente utilizó la Fundación Eric Trump para canalizar 100 mil dólares en donaciones en ingresos para la Organización Trump”.

Este desvío de recursos, que son contrarios a las leyes fiscales federales y del Estado, sucedió pese a que a los donantes a la Fundación Eric Trump “se les dijo que su dinero iba a ayudar a niños enfermos”, apuntó la revista.

Las maniobras desafían el marco legal, además de que plantea preguntas más amplias sobre la dinámica familiar y si los hijos del presidente pueden ser verdaderamente independientes de su padre, acotó la revista.

La maniobra fue realizada luego de que la Fundación de Eric Trump, quien personalmente ha negado haber transferido dinero a la fundación de su padre, aseguró a sus donantes que sus eventos en los campos de golf Trump eran gratuitos.

Tras organizar en los campos de golf algunos eventos gratuitos, la Fundación Eric Trump pagó por un día de uso de un campo de golf Trump la cantidad de 322 mil dólares, lo que de acuerdo con Forbes es una suma mucho más alta que cualquiera en el mercado.

I have raised $16.3 million dollars for terminally ill children at @StJude with less than a 12.3% expense ratio. What have you done today?! https://t.co/4jf7GIJaBN

— Eric Trump (@EricTrump) June 6, 2017