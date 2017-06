Ex director del FBI asegura que Trump le pidió

El ex director del FBI James Comey declarará este jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. que el presidente Donald Trump le pidió “lealtad” y le solicitó que “dejara pasar” las investigaciones relativas a su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por sus vínculos con Rusia.

Comey detallará los memorandos que escribió sobre sus encuentros con Trump privados, cara a cara y sin testigos en un testimonio escrito que leerá este jueves y que publicó hoy por adelantado el Comité de la Cámara alta.

Esta será la primera vez que el ex director del FBI, despedido hace un mes por Donald Trump, testificará sobre la incomoda relación que mantuvo con el presidente estadounidense a propósito de la trama de la injerencia rusa que acosa al mandatario, lo que ha levantado una expectación propia de una “Super Bowl”.

Hasta ahora -por medio de filtraciones- los estadounidenses han conocido que Comey veía a Trump como un pretendiente impertinente, que no dejaba de cortejarle con el supuesto objetivo de que dejara de lado la investigación sobre la posible coordinación del Kremlin con su campaña para afectar el resultado de las elecciones.

Este jueves, los estadounidenses podrán escuchar por primera vez de boca de Comey su versión de aquel flirteo incómodo con un funcionario policial que debe mantener su independencia del Ejecutivo fuera de toda duda y cuyo mandato de 10 años también tiene que transcender presidentes.

La incógnita es ver si Comey echa a Trump a los leones acusándole de alguna manera de obstrucción a la Justicia o si por el contrario se limitará a apuntalar su reputación de independencia sin comprometer al mandatario.

Bares transmitirán en vivo testimonio del ex director del FBI

Los canales de noticias y medios digitales retransmitirán desde las 10 de la mañana la audiencia, durante la que se espera que Trump replique a Comey a través de Twitter, algo que a buen seguro tiene a los responsables de comunicación de la Casa Blanca mordiéndose las uñas por las repercusiones legales que ello puede suponer.

Bares y restaurantes tienen previsto eventos especiales en el politizado Washington, incluido el Union Pub, que invitará a rondas de cerveza cada vez que Trump responda a Comey por Twitter.

Los que no sucumban a la ebriedad conocerán de boca de Comey si Trump está más cerca de un juicio político, que no obstante no puede abrirse sin los votos del Congreso, controlado por los republicanos.

