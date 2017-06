Peña Nieto recibe a Leonardo DiCaprio para discutir tema de la vaquita marina

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el actor Leonardo DiCaprio en la Residencia Oficial de Los Pinos donde abordaron temas de preservación del medio ambiente mexicano como el del cuidado de la vaquita marina.

El encuentro se da a casi un mes de que el actor estadounidense le pidiera al mandatario mexicano a través de las redes sociales que actuara para evitar la extinción de la vaquita marina en el Golfo de California.

With fewer than 30 vaquita left, the time to act is now. #SavetheVaquita https://t.co/iQD8q4ottZ

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 12, 2017